Benedenstraat blijft branden 06 juli 2018

De brandweer doofde donderdag net voor de middag nog maar een keer een heidebrand in de kouter achter de Benedenstraat in Papegem. Na eerdere branden op woensdagavond 20, zondagavond 24, woensdagnamiddag 27 juni en zondagavond 1 juli was het de vijfde keer dat de op dezelfde plek brand uitbrak. "De buren zijn inmiddels heel erg alert waardoor we snel verwittigd waren en het dit keer een heel beperkte brandplek bleef", vertelt ajudant Geert Sagaert van brandweerpost Lede. (KMJ)