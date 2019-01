Beleidsprioriteiten nieuwe meerderheid weinig verrassend en bijzonder vaag KOEN MOREAU

03 januari 2019

09u21 0 Lede Tijdens de allereerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur in Lede noemde gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe (Groen) de verder uit te werken beleidsprioriteiten van de nieuwe meerderheid op. In tegenstelling tot vorige legislatuur waren dat er meer dan één, maar alles bleef bijzonder vaag.

Absolute nummer één voor Lede is een degelijke huisvesting voor OCMW, gemeente en academie. Op twee komt armoedebestrijding en -ondersteuning door het aanbieden van betaalbare woningen, dialoog met betrokkenen en het ter beschikking stellen van psychologische hulp. Ouderenzorg en de kans om dichtbij huis oud te worden vervolledigd de top drie.

Verder wil de gemeente meer werk maken van cultuur, jeugd en kinderopvang. Bestaande speeltuintjes, waaronder die aan het Markizaat, worden uitgebreid. De ter ziele gegane jeugdhuizen wil men reanimeren. “De, weliswaar beperkte, toeristische mogelijkheden willen we beter in de verf zetten”, luidt het.

De talrijke actiegroepen en comités indachtig, wordt ook werk gemaakt van ruimtelijke ordening. Een totale stop komt er echter niet. “De planmatige aangroei met een honderdtal inwoners per jaar moet mogelijk blijven. We zullen dan ook kiezen voor een leefbare verdichting.” Daartoe zullen ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt. “Dat kunnen we combineren met de nood aan extra sociale woningen en een algemeen plan om de leegstaand aan te pakken.”

De investeringen voor openbare werken blijven behouden. “De auto-mobiliteit is een probleem. We moeten zorgen voor een betere doorstroming, maar zullen vooral tot een aanpassing van het verplaatsingsgedrag moeten komen door veiligere schoolomgevingen en fietsstraten.”

Aandacht voor het klimaat krijgt een nog belangrijkere gewicht in het gemeentelijk beleid. “We gaan voor duurzame energie en zullen beter isoleren.” Stilletjes wordt gedroomd van een Vlaamse volkse groene coöperatie. Auto- en fietsdelen zullen geïntegreerd en gepromoot worden en bedoeling is om ook in de verschillende deelgemeenten volkstuintjes te voorzien. Een verdere zuivering van het afvalwater en de verdere aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel staan eveneens op het programma. Tot slot wil men het klimaat helpen door van Lede een bijenvriendelijke gemeente te maken en de korte keten tussen producent en consument te stimuleren.

Qua veiligheid is er eveneens werk aan de winkel. “Meer politie op straat moet helpen in de strijd tegen inbraken en drugs. Ook preventie moet belangrijker worden.” Finaal wordt ook naar het eigen gemeentepersoneel gekeken. “Onze eigen mensen willen we voldoende ruimte voor eigen initiatief geven.”

Een hele uitdaging. “Om dit alles te realiseren zullen we creatief en efficiënt moeten omspringen met de schaarse middelen die ons nog resten, maar bedoeling is om binnen zes jaar een gezonde financiële gemeente over te laten aan wie na ons komt”, beloofde men alvast.