Bart Heestermans | Filosoof en eerste Groene schepen: "Ik hoef niet in de spotlight te staan" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE KOEN MOREAU

02 januari 2019

09u23 0 Lede De 31-jarige Bart Heestermans wordt de eerste Groene schepen van Lede. Een politieke aardverschuiving, want samen met De Coöperatie duwt links zo de liberalen na vele jaren op de oppositiebanken.

"Het doorbreken van de jarenlange vaste coalitie is zonder meer een goede zaak, maar aan het resultaat van Groen heb ik persoonlijk weinig of geen verdienste", opent de man meteen ontwapenend eerlijk.

Heestermans behaalde op 14 oktober 393 voorkeurstemmen, dat zijn er 141 meer dan in 2006, en zijn partij zat duidelijk in de lift. Raakte hij in 2012 vanop de derde plaats als enige verkozen voor Groen, dan bracht hij nu vanop de eerste plaats het aantal zitjes van Groen in de gemeenteraad naar drie. "Een resultaat dat ik helemaal niet aan mezelf toeschrijf. Mensen worden zich bewuster van het belang van een gezonde en verstandige omgang met de open ruimte en het klimaat." Het leverde Groen wel samen met politiek nieuwkomer De Coöperatie de kans om de traditionele liberale huwelijkspartner van CD&V te vervangen. De schepenbonus kreeg Heestermans er vervolgens gratis bij.

Politieke krokodillen

Als nieuwe schepen belandt Heestermans in het college tussen oude en gedreven politieke krokodillen met jaren dienst. Desondanks kreeg de man als nieuwkomer een indrukwekkend beleidspakket. "Ik krijg meteen de domeinen Jeugd, Kinderopvang, Onderwijs, Klimaat, Duurzaamheid, Milieu, Wonen, Landbouw, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening onder mijn hoede." De opgedane ervaring van zes jaar oppositie en de ervaring binnen de scouts zullen zonder twijfel goed van pas komen.

Filosofie

Zijn opleiding filosofie kwam de voorbije maanden zonder twijfel ook van pas om rustig te blijven in het politieke kluwen dat in Lede ontstond nadat steeds duidelijker werd dat CD&V en Open Vld/Lede elkaar niet meer konden lusten. Op een carrière als lintjesknipper zit Heestermans overigens niet te wachten. "Ik hoef niet in de spotlight te staan, maar wil samen met mijn medebestuurders echt werk maken van een aangename, gezonde, veilige, sociale en groene gemeente. Een open beleid en communicatie horen daar eveneens bij."