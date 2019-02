Auteur Dimitri Verbelen tikt Delhaize op de vingers voor milieuonvriendelijke actie: Facebook-oproep 3.000x gedeeld KOEN MOREAU

18u32 0 Lede De spaaractie van warenhuisketen Delhaize levert een storm van protest op. Klanten krijgen er een plastic schaaltje in een plastic zakje voor een plastic speeltje van amper 1 centimeter hoog en dat leidt tot heel wat verontwaardiging. Ook auteur Dimitri Verbelen uit Lede uitte zijn verontwaardiging op Facebook.

Meer dan drieduizend keer werd de oproep om Delhaize tot de orde te roepen intussen gedeeld op Facebook. Indrukwekkend. “Maar geen schandpaal. Wel een bewustmaking door sociale druk van potentiële klanten”, aldus de man die in de pen kroop, nadat hij een zakje met LEGO-achtig bouwblokje ontving om zelf een supermarkt te bouwen.

“Leuk dat jullie acties doen, maar dit kan toch beter”, aldus Verbelen, die het contrast met de klimaatacties van de jeugd bewust in de kijker zet. Hij riep dan ook op om zijn bericht te delen en dat gebeurde intussen massaal. Vorige week was er ook al een gelijkaardige actie door de Waalse komiek Alexandre Hérault. Die maakte zich in een video behoorlijk boos en ook die video werd massaal gedeeld. “Het thema leeft duidelijk ook in Vlaanderen”, aldus Verbelen.

Net als in de Franstalige media haast Delhaize zich intussen om zich te verontschuldigen voor deze ‘inschattingsfout’ en de inzameling van het overbodige plastic te organiseren. Over een stopzetting van de actie wordt niet gedacht. Alle pakjes zijn dan ook al gemaakt. In de toekomst belooft Delhaize wel nauwkeuriger om te springen met plastic en verpakkingen. Zo zou gekeken worden welke maatregelen mogelijk zijn met ander verpakkingsmateriaal in de supermarkt.