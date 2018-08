Atletiekclub Vlierzele Sportief zoekt jeugdtrainers KOEN MOREAU

21 augustus 2018

15u47 0 Lede Wie zin heeft om jeugdatleten te trainen bij atletiekclub Vlierzele Sportief kan dat laten weten via jeugd@vlierzelesportief.be.

"Ervaring in atletiek is niet vereist. Beschikbaar zijn van 17.30 tot 18.30 uur of van 18.30 tot 20 uur op woensdagavond of op vrijdag van 18.30 tot 20 uur volstaan", luidt het. Meer info op www.vlierzelesportief.be.