Artsen in discussie op proces van stiefkleinzoon die grootmoeder Maria (80) doodde Jeffrey Dujardin

17 december 2018

20u14 0 Lede Ligt de oorzaak van de dood van Maria Van Leuven (80) aan letsels als gevolg van een val na een duw, of meerdere slagen? Daar bekvechten twee gerechtsexperten over in het Gentse hof van beroep. In eerste aanleg besliste de rechtbank dat Audenaert wel degelijk de intentie had om haar te doden. Hij kreeg er een gevangenisstraf van 21 jaar. Nu riskeert hij 25 jaar cel in beroep.

De 35-jarige Sven Audenaert kreeg in eerste aanleg een gevangenisstraf van 21 jaar nadat hij in juli 2014 zijn grootmoeder Maria Van Leuven (80) doodde, in haar eigen keuken. De vrouw werd er gevonden door een kennis. Van de dader ontbrak aanvankelijk elk spoor, maar uiteindelijk kwam Audenaert met een bekentenis. Hij was uit geweest op de spaarpot van zijn oma, goed voor zo’n 120.000 euro. Audenaert bleef er wel altijd bij dat hij de vrouw niet dood wilde. “Ik wilde enkel het geld”, beweerde hij in eerste aanleg.

In het hof vertelde hij zelf nog eens wat er zich op die bewuste avond had afgespeeld in de woning van zijn grootmoeder. “Ik ben tegen haar gebotst toen ik binnenkwam, ik had niet verwacht dat zij daar zou zijn”, vertelde de beklaagde. “Ze is naar achter gevallen tegen de kachel. Ik ben dan het koffertje gaan halen en een mes. Ik kreeg het niet open. Ze snurkte en werd opnieuw wakker.” Hierop zou Audenaert haar geslagen hebben met de koffer. “Ik heb pas nadien te horen gekregen dat ze overleden was. Ik had niet de intentie om haar te doden.”

Twee experten

Er werden twee experten opgetrommeld om klaarheid te scheppen in de versie van Audenaert. Volgens gerechtsarts Jacobs, die voor het openbaar ministerie aanwezig was, had het slachtoffer zeven impactletsels. Die volgens hem niet compatibel met het verhaal van de beklaagde. “Aan het hoofd alleen al waren er vijf verwondingen, aan beide zijden, met een hersenbloeding tot gevolg”, verklaarde hij. “En dan was er nog een bloeding in de buikwand en een gebroken rib. Haar borstkas was maar liefst vijf à tien centimeter ingebeukt. Zelfs met de val inbegrepen, waarbij je twee impactletsels hebt, kom je nog niet aan de vijf letsels. Dat kan dus simpelweg niet van één eenvoudige slag afkomstig zijn.”

De tegenexpert, Jan Bolt, die werd opgetrommeld, blijft echter beweren dat het wel mogelijk is dat Maria verschillende verwondingen vertoonde, ook al kreeg ze maar één duw en één slag. “Ze krijgt een duw, valt vervolgens tegen de kachel en op de grond”, aldus Bolt. “Je moet het hele mechanisme bekijken, we hebben een vrouw die valt, waardoor je al twee letsels kan hebben door die ene duw. Door de tweede slag kan ze nogmaals gevallen zijn. Zo kom je snel aan vijf letsels”, legde hij uit. Jacobs kon zich niet vinden in dat scenario. “De verwondingen in het aangezicht kunnen onmogelijk komen van een val, gecombineerd met één slag van de geldkoffer. Die koffer moet dan wel een heel rare vorm hebben gehad. De letsels zijn het bewijs van meerdere vormen van geweld.”

De beide partijen zullen concluderen over de getuigenissen en de zaak zal verder worden behandeld op 29 april.