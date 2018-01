Apothekers openen pop-up tijdens werken N9 02u34 0 Foto Frank Eeckhout Johan en Filip Asselman in hun tijdelijke apotheek in de Speurtstraat. Lede Johan en Filip Asselman hebben het voorbije weekend hun apotheek verhuisd van de Grote Steenweg in Oordegem naar de hoek van de Speurtstraat en Rodtstraat. "Tot het einde van de werken op de N9 zitten we in een pop-upapotheek", vertellen vader en zoon.

Zoals heel wat handelaars keken ook Johan en Filip Asselman van de apotheek aan de verkeerslichten in Oordegem met een bang hart naar de ingrijpende werken aan de N9.





"Ik heb dit al eerder meegemaakt en wéét wat het betekent voor de verkoop", vertelt Johan. Omdat in eerste instantie geopperd werd om alle werken in één enkele fase af te ronden, namen ze voor de apotheek geen enkel risico. "Deze voormalige fietsenwinkel en frituur op de hoek van de Speurtstraat en Rodtstraat stond leeg en leek ons de ideale tijdelijke oplossing."





Sinds 1 februari vorig jaar wordt het gebouw gehuurd. "Uiteindelijk is wel in fases gewerkt, waardoor we toe nu toe op ons normaal adres bereikbaar bleven. Maar dit pand gaf ons wel heel wat gemoedsrust", vertellen ze. Het voorbije weekend werd dan toch alles verhuisd. "Daardoor zijn we tot het einde van de werken makkelijk bereikbaar voor onze klanten", luidt het.





Meer info over de laatste fases en wegomleggingen tijdens de heraanleg van de N9 in Oordegem op de website www.wegenenverkeer.be/lede. (FEL)