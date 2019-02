Anne-Marie (61) al bijna vijftig voorstellingen op de planken van Studio100-musical 40-45 KOEN MOREAU

05 februari 2019

18u18 3 Lede Heel veel mensen gingen intussen een keertje kijken naar de spectaculaire Studio100-productie 40-45. Bij Anne-Marie De Buysscher uit Lede nadert de teller de 50. De vrouw is dan ook één van de 125 figuranten die één aflevering op drie van de partij is.

“Ik maak deel uit van de grijze groep figuranten en speel afwisselend burgervrouw, Joodse vrouw en verzetsvrouw. Een hele ervaring met heerlijke mensen en bijzonder leuk om te doen”, vertelt ze. Het aantal figuranten mag dan wel groot zijn, het aantal gegadigden was nog veel groter. “Toen de oproep verscheen, reageerde ik meteen”, vertelt ze. Daardoor was Anne-Marie De Buysscher één van de 1.700 kandidaten. “Met 500 mochten we op auditie én ik was er bij”, vertelt de vrouw die via ‘In the Picture’ geregeld figureert.

“Sinds ik in 1992 startte met liefhebberstoneel en musical bij theater Barbara in Aalst en vanaf 2012 aan de slag ben bij het Pacotheater in Hofstade grijp ik elke kans aan om op de planken te staan”, lacht ze. Zo belandde Anne-Marie dus ook tussen de topcast van 40-45. “In totaal zijn we met 125 figuranten waarvan 75 mannen en 45 vrouwen opgedeeld in drie verschillende groepen zodat we het ritme kunnen blijven volgen.”

Na - of net door - een bijzonder intensieve repetitieperiode met kleppers als Frank Van Laecke, Tijl Dauwe en choreograaf Martin Michel waarbij zes op zeven dagen geoefend werd, leverde het Anne-Marie heel wat extra acteerervaring en vriendschapsbanden voor het leven op. “Ook de samenwerking met de acteurs en het ensemble verloopt opperbest.” Iets wat goed is aangezien de spektakel-musical intussen al verlengd is tot december 2019. Meer info en kaarten via www.40-45.live.