Anja (49) start als personal organizer: “Ik ben geen veredelde kuisvrouw” KOEN MOREAU

25 februari 2019

12u06 0 Lede Bij Anja Coppens thuis straalt het ingenieur rust en netheid uit. “Niet door te kuisen, maar wel door enkele eenvoudige regels toe te passen”, vertelt de vrouw die al vele jaren aan de slag is als bankbediende. Toen ze vorig jaar op zoek ging naar een nieuwe uitdaging vond ze op internet de job van ‘personal organizer’. “Ik had er nog nooit van gehoord, maar de omschrijving leek me op het lijf geschreven.”

Al vele jaren zorgt Anja bij haar thuis in Lede voor een kraaknet huis “Niet door te kuisen, daarvoor heb ik een poetsvrouw”, lacht ze. Toch straalt het interieur van de vrouw een absolute rust uit. Alles ligt netjes geordend en er is geen rommel. “Het gevolg van een eenvoudige regel: als je iets in enkele minuten kan opruimen, doe dat dan ook meteen”, vertelt ze. Niet alleen de buitenkant is overigens perfect georganiseerd.

80%-regel

Ook in kasten heerst een perfect overzicht. “De meeste mensen hebben gewoon veel te veel in huis en kunnen geen afscheid nemen. Begrijpelijk, maar daardoor krijg je in vrij korte tijd propvolle en onoverzichtelijke kasten.” Om dat te vermijden gebruikt Anja de 80% regel. “En die is niet zo extreem dat je 80% van je spullen moet weggooien. Het volstaat je kasten slechts voor 80% te vullen.” Om zo ver te raken, moet je uiteraard wel afscheid kunnen nemen van spullen.

Vier dozen

“En daarbij help ik graag.” Gulden regel is twee jaar. “Iets wat je in die periode niet gebruikte, moet in één van mijn vier dozen.” Zo beslis je wat in de vuilbak kan, wat je kan weggeven, wat je kan recycleren voor iets anders en wat je op een betere plek kan bewaren zodat je het opnieuw gaat gebruiken.” Dat proces van afscheid nemen, is niet eenvoudig. “We denken steeds dat iets later wel van pas kan komen, maar stapelen daardoor steeds meer op. Loslaten is belangrijk en gaat na een tijdje ook steeds eenvoudiger.”

Afscheid nemen

Zelf opruimen of beslissen doet Anja niet op verplaatsing. “Mensen moeten zelf beslissen en vooral hun eigen weerstand overwinnen.” Daarom duurt het ‘organiseren’ ook enkele weken. “Ik geef mensen na een bezoek de nodige tijd om te wennen aan de verandering en gewoon te worden aan die nieuwe aanpak. Stapsgewijs help ik vervolgens het georganiseerde deel van het huis uit te breiden tot men het zelf verder alleen af kan.” De tussenkomst is dus tijdelijk.

Geen schande

“En helemaal geen schande. Niet iedereen is even goed in het plannen en organiseren, maar met een beetje hulp kan je al ver komen. Uiteindelijk gaat het om het toepassen van enkele eenvoudige trucjes.” Anja beperkt zich overigens niet alleen tot het organiseren van huizen. “Ook zelfstandigen die het moeilijk hebben met het organiseren van hun papierwerk roepen intussen mijn hulp in en ook daar kan ik in korte tijd helpen in het opstellen van een handig en overzichtelijk klassement.”

Overlijden

Een tip in dat verband die iedereen kan toepassen is een nalatenschapsmap. “Dat kan vermijden dat bij een ongeval of plots overlijden iemand in het wilde weg alles zelf moet opzoeken. In zo’n map kan je een overzicht geven van je banken, verzekeringen en andere info die op zo een moment handig kan zijn.”

De diensten van Anja zijn niet goedkoop. “Ik reken, alles inbegrepen, 55 euro per uur. Een eerste gesprek en kennismaking verlopen wel gratis en het is helemaal niet de bedoeling dat ik tot in de oneindigheid bijstand blijf geven.” Meer info: www.anjacoppens.be.