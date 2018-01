Alpe d'Huezevrienden delen kerstcadeautjes uit 02u48 0 Repro Eeckhout

Naar jaarlijkse traditie trokken een 20-tal kerstmannen rond in Smetlede. Daarmee wordt het initiatief dat destijds ontstond bij de Roste Monvrienden al voor het tiende jaar op rij in leven gehouden door de Alpe d'Huezevrienden van Smetlede. "Meer en meer mensen vragen een bezoekje aan waardoor we in samenwerking met de Goei Sloebers ook Oordegem aandoen", vertelt Koen Govaert. Na een twintigtal stops raakten alle cadeautjes uiteindelijk uitgedeeld.





(FEL)