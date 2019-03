Algemene kennis verkeersreglement is ondermaats en verouderd: gratis opfrisles in cafetaria De Ommegang KOEN MOREAU

09 maart 2019

09u12 0 Lede Omdat het verkeersreglement de laatste jaren nogal fel wijzigde en een opfrissing nooit slecht is, organiseert Filip Bauters op dinsdag 12 maart voor de eerste keer een gratis verkeersles.

“Naar aanleiding van de zware ongevallen aan het kruispunt Prison en de discussies op sociale media realiseerde ik me hoe erg het gesteld is met de kennis van ons verkeersreglement”, motiveert Bauters. Zelf trok hij de voorbije jaren het land door met een rijsimulator voor beginnende chauffeurs, maar hij bezocht met zijn simulator ook tientallen grote bedrijven. “Ook daar viel me op dat meer dan 70 % van de autobestuurders een heel gebrekkige kennis hadden van het huidig geldende verkeersreglement.”

Eigen lespakket

Iets waaraan Bauters zelf iets wil veranderen. “Aan de kant staan toekijken is niet mijn ding. Daarom zocht en vond ik een gepensioneerde politieagent die op een aangename manier alle moeilijke en vernieuwde verkeerstheorie zal overlopen.” Omdat nogal wat mensen in het eigen gemeente op automatische piloot rondrijden, wordt ook stilgestaan bij enkele gevaarlijke of onduidelijke situaties in Groot-Lede. “Zo zal de aanpassing op de as Oordegem-Smetlede-Lede, waar de voorrang van rechts heel binnenkort zal gewisseld worden door een voorrangsbaan, zeker en vast aan bod komen”, belooft Bauters.

Een eerste les is alvast voorzien op dinsdag 12 maart om 16.30 uur in sporthal De Ommegang in Lede. Die les is gratis en inschrijven is niet verplicht. Wie op de hoogte wil blijven van toekomstige lessen of zelf een les wil aanvragen voor een verenigingen of groepen kan contact opnemen met Filip Bauters via 0473/52.14.88 of bautersfilip@gmail.com.