Aldi langs Ommeganglaan heropent met nieuw concept 18 mei 2018

De vernieuwingsoperatie van de Aldi-winkels bereikt ook Lede. Na een korte sluitingsperiode heropent de Aldi langs de Ommeganglaan in Lede op zaterdag 19 mei feestelijk. Klanten zullen die dag iets extra krijgen, want net zoals de in februari heropende winkel in Erpe-Mere is men trots dat ook de Leedse winkel overzichtelijker en klantvriendelijker wordt.





"We vroegen onze klanten hoe hun ideale winkel er uit ziet. Op basis van die antwoorden verschuiven we overal de nadruk naar verse producten zoals brood, groenten en fruit", vertelt Dirk Moyaert, Managing Director van de regionale hoofdzetel van Aldi in Erpe-Mere. "De typische Aldi-formule met z'n lage prijzen blijft daarbij behouden en onze prijzen zullen niet stijgen", garandeert Manager Verkoop Steven Bulckaen.





Dit jaar vernieuwt Aldi 167 winkels. Tegen de zomer van 2019 steken alle 450 Belgische Aldi-winkels in het nieuw.





(KMJ)