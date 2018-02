Aldi-dieven opgespoord dankzij cameraschild 23 februari 2018

Drie personen die woensdagnamiddag omstreeks 16 uur met verschillende zakken en zonder te betalen de Aldi-supermarkt langs de Ommeganglaan in Lede verlieten en in een klaarstaande auto sprongen, konden snel worden opgespoord. "De wagen passeerde ons cameraschild, waardoor we in een mum van tijd de eigenaar van de wagen konden opsporen", aldus de politie. De recherche zal verder onderzoek verrichten naar de diefstal enerzijds en gelijkaardige feiten anderzijds. (KMJ)