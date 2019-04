Afvalbrandje aan Stefaan Glorieuxstraat, waterlek langs Briel en modder in Suikerstraat KOEN MOREAU

18u08 0 Lede De brandweer moest het voorbije weekend tweemaal naar Smetlede. Maandagavond was er een interventie in de Suikerstraat in Lede.

Een eerste keer was zaterdagnamiddag rond 16.30 uur. Toen werd een afvalbrandje opgemerkt in de omgeving van de Stefaan Glorieuxstraat. Zondagmorgen omstreeks half vijf was er een breuk in de waterleiding langs Briel en maandagavond moest de brandweer omstreeks 18 uur ook nog een keertje naar de Suikerstraat omdat daar nogal wat modder op de weg lag.