Afscheid van koster Patrick Stevens 06 maart 2018

02u54 0

De Parochie Lede-Wichelen heeft afscheid genomen van koster-organist Patrick Stevens. Sinds 1992 bespeelde hij het orgel van de Leedse Sint-Martinuskerk. Van 1978 tot 1992 was Stevens aan de slag als treinmachinist. Die job ruilde hij in voor de functie van tweede organist in de Gentse Sint-Baafskathedraal en in 1999 belandde hij aan het elektronisch orgel van Lede. Dat bleef ook zo tot de laatste zondag. "De restauratie van een pijporgel kan helaas lang duren, maar ik hoop dat moment toch nog mee te mogen maken", lacht hij.





(KMJ)