Afschaffen van kermisvuurwerk valt te bespreken KOEN MOREAU

20 januari 2019

13u12 0 Lede De nieuwe schepen van Dierenwelzijn Dirk Rasschaert (De Coöperatie) wil alternatieven overwegen voor de talrijke kermisvuurwerken in Groot-Lede. Dat antwoordde de man op een vraag van gemeenteraadslid Reinout Grepdon (Open Lede).

Dat vuurwerk heel wat impact heeft op dieren blijkt duidelijk. “Door het kermisvuurwerk in Wanzele zijn in een landbouwbedrijf in Serskamp verschillende dieren gestorven. Uit eigen ervaring weet ik dat vuurwerk voor veel stress bij dieren zorgt. We moeten dus zeker alternatieven durven overwegen”, aldus Rasschaert, die de eerste schepen van Dierenwelzijn van Lede is. Diervriendelijk of geluidsarm vuurwerk zijn daarbij geen absolute must. “Dergelijk vuurwerk blijft lawaai maken en is bovendien behoorlijk duur. Eventueel moet er een een beurtrol voor het kermisvuurwerk komen of moeten we ons beperken tot plaatsen waar minder landbouwdieren te vinden zijn zoals het centrum van Lede”, opperde de man.