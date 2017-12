Advocaten Sven Audenaert stellen bevoegdheid rechtbank in vraag 02u40 0

Frank Scheerlinck en Anthony Mallego, advocaten van Sven Audenaert, die in 2014 zijn stiefmoeder vermoordde in Impe, vragen aan de raadkamer in Dendermonde om de rechtbank onbevoegd te laten verklaren voor het proces. Reden hiervoor is de afschaffing van het assisenhof en alle zaken die worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De twee vroegen ook om de voorwaardelijke in vrijheidstelling, maar daar ging de raadkamer niet op in. "Het belangrijkste is dat we binnen een maand kunnen pleiten over de onbevoegdheid", aldus Scheerlinck. "Wij stellen ons de vraag of de correctionele rechtbank wel bevoegd is om deze zaak te behandelen. Alle straffen worden door afschaffing van assisen gelijk getrokken en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen, in dit geval, roofmoord of diefstal met geweld en ongewilde dood tot gevolg. De strafmaat ligt telkens op 20 jaar en dat kan echt niet", klink het. Om die reden willen de advocaten dus dat de rechtbank onbevoegd wordt verklaard.





Op 24 januari zullen de raadsmannen hierover kunnen pleiten. "Dat is voor ons toch heel belangrijk dat wij deze kans gekregen hebben. De rechten van verdediging komen door de beslissing van Geens in de problemen en dat hopen wij hier toch om te keren." Het kan een hele tijd duren alvorens de zaak nu nog verder zal behandeld worden. "Als de rechtbank onbevoegd is, moet het hele dossier terug naar de raadkamer, naar het parket en dan voor assisen worden gebracht, dat is mogelijk, maar we zullen wel zien hoe het afloopt", besluiten Scheerlinck en Mallego. (KBD)