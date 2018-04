Actiegroepen overhandigen open brief aan politici 24 april 2018

02u37 0

De actiecomités die zich verzetten tegen bouwprojecten voor woonwijken en winkelcentra langs de Hoogstraat, Heiplas, Rijsveld, Hulst en Steenland in Lede verenigden zich. Via de Gecoördineerde Actiegroep Ruimtelijke Ordening Lede (Garol) pleitten ze, met de steun van Natuurpunt, voor een duidelijke visie. In een open brief roept deze nieuwe vereniging de politici van Lede met het oog op de komende legislatuur op om via burgerparticipatie werk te maken van een vlotte verkeersdoorstroming, behoud van groen en betere fietsinfrastructuur.





(KMJ)