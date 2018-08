Achtste kieslijst in Lede: Carnavalsprinsen starten eigen politieke partij KOEN MOREAU

09u01 11 Lede De Leedse kiezer krijgt er voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met de ‘Partij van Carnavalisten’ nog een achtste lijst bij. Met ongeveer 13.000 stemgerechtigden riskeert een totale versnippering. “Omdat we er vast van overtuigd zijn dat het politieke landschap in Lede er na 14 oktober toch al helemaal anders zal uitzien, willen ook wij graag onze stempel drukken”, luidt het

Dat carnavalsprinsen goed in de markt liggen, hebben de politieke partijen van Aalst al langer begrepen. Daar worden prinsen geregeld overtuigd om op te komen voor de verkiezingen. Of de nieuwe carnavalspartij serieus genomen zal worden, blijft een vraag. “Veel mensen denken dat dit een stunt is, maar we menen het wel degelijk. Dat zal binnenkort ook blijken, maar uiteraard zullen we wel ludiek campagne voeren”, vertelt kopman en carnavalskeizer Yves Junius.

Feestelijkheden, carnaval en verenigingen

Hoofdthema’s worden feestelijkheden, carnaval en verenigingen. “Het beleid van de voorbije jaren schoot daar wat ons betreft te kort en een opwaardering is nodig. Er werd een carnavalswerkhal beloofd, maar het blijft bij woorden terwijl de kosten die verenigingen moeten betalen voor de huur van zaaltjes of het gebruik van dranghekken fors de lucht in gingen. Wat ons betreft moeten dergelijke initiatieven net ondersteuning krijgen, maar het tegendeel is waar en we worden te vaak vergeten”, klinkt het duidelijk. Een visie die heel wat gewezen prinsen delen. David Noens, Jan Leeman en Jean-Pierre Ponnet gaan alvast mee op de lijst. “Momenteel zoeken we vooral nog dames, maar we gaan voor een volledige lijst.”

Niks te verliezen

Een serieuze sprong, met een beperkte kans op resultaat aangezien ook CD&V, N-VA, Open Lede, De Coöperatie, Lede Vlaams en Zinvol, Groen en Voorwaarts Lede naar de stem van de kiezer hengelen. “Als we geen verkozenen halen, verandert er voor ons niks. Dat is wel even anders voor die andere partijen. Wij hebben niets te verliezen en grijpen dan ook deze kans om de stem van de carnavalist en mensen uit het verenigingsleven bij in het schepencollege te krijgen.” Als keizer burgemeester ziet Junius zichzelf nog niet. “Dat zal wel overdreven zijn, maar als de grootste partij één of twee kleintjes nodig heeft om de meerderheid te halen, willen we daar heel graag bij helpen.”