Academie Lede wordt Kunstacademie Lede Frank Eeckhout

09 augustus 2018

Academie Lede verandert op 1 september in Kunstacademie Lede. "Het is een van de zeven Vlaamse academies die de goedkeuring kreeg om te starten met Beeldende Kunst", zegt directeur Bart Jonkers.

Kunstacademie Lede biedt vanaf 1 september ook lessen beeldende kunst aan voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen. Uurroosters hiervoor zijn beschikbaar vanaf 25 augustus. "Naast de cursussen voor Beeld, zal de academie ook starten met een cursus radio maken, in samenwerking met radio Lede. Presentatieteksten schrijven, interviewen, journalistiek, teksten inspreken in de studio en de technische achtergrond leren kennen, vormen het uitgangspunt", vertelt Jonkers.

Cursus schrijven

"Daarnaast starten we ook met de cursus schrijven. Diverse genres van proza, over script tot poëzie worden geëxploreerd en uitgediept. Bij muziek zetten we in op DJ en elektronische muziek. Ook met niet-akoestische instrumenten ( of in combinatie met) wordt heel wat muziek gemaakt. Voor al deze nieuwe cursussen organiseren we binnenkort een voorstellingsmoment", geeft Jonkers nog mee.