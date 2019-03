Aanplant geboorteboom in laatste deelgemeente voorbode voor geboortebos KOEN MOREAU

24 maart 2019

11u04 0 Lede De voorbije jaren moesten alle pasgeborenen van Groot-Lede per geboortejaar één boom delen. Ook zondag werd er in samenwerking met de Gezinsbond nog ééntje gepland aan het speelplein van Wanzele.

Eén geboorteboom voor 132 kinderen. Dat werd drummen. Gelukkig kreeg elk jong gezin een boomdiploma en werden alle namen op een bord naast de boom vermeld. Leuk, maar echt ecologisch is die aanpak niet. “Door het planten van deze boom staat er nu in elke deelgemeente een geboorteboom, maar we denken er aan om in de toekomst werk te maken van een heus geboortebos”, stelde schepen Elke Meganck (CD&V) tijdens haar speech. Een uitspraak die coalitiepartner Groen graag zal horen. Plaatsen genoeg in Groot-Lede waar nog wel wat extra groene natuur kan en mag voorzien worden.