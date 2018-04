80 jaar KSA met StuBru DJ Gunther D 26 april 2018

Met een 'Sjorhout Trechter Festival' viert KSA Sint-Gerolf uit Lede dit weekend in de Blikstraat het 80-jarig bestaan. Zaterdagavond wordt om 20 uur gestart met een mooie line up. Gunther D (StuBru), No dogs allowed, Aiko-supramatic, Miltool, Amadeus and the Wolfgang, Wollix, Men from the Barn, Rubbish, KSA Vista Social Club en Dj Veldeman tekenen present. Tickets aan de kassa voor 3 euro. Zondagnamiddag is er een fietstocht. Vrije start tussen 13 en 15 uur. Deelnemers betalen 5 euro per persoon. Kinderen nemen gratis deel.





(KMJ)