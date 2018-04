8.000 euro subsidie voor college 07 april 2018

Het Stella Matutinacollege van Lede ontvangt via de Provincie Oost-Vlaanderen een mooie subsidie van 8.000 euro. Dat bedrag kan gebruikt worden voor het partnerschap met een school in Madagascar waarmee deze zomer een uitwisselingsproject van leerkrachten loopt. In totaal schenkt de provincie 377.869 euro aan 66 projecten in het zuiden. (KMJ)