67ste Leedse carnavalsstoet om veiligheidsredenen afgelast: ontgoocheling, begrip en zoektocht naar nieuwe datum bij carnavalisten KOEN MOREAU

10 maart 2019

16u36 0 Lede Dat de combinatie carnaval en rukwinden te gevaarlijk was, bleek in Lede al voor de start. De wagen van LKV Oetsjewaaa werd bij het buitenrijden uit hun loods door een rukwind gegrepen en om gegooid. Iets na 15 uur besliste de veiligheidscel van de gemeente de 67ste carnavalsstoet integraal af te lassen.

Verantwoordelijken van gemeente, feestcomité en veiligheidsdiensten zaten zondag meermaals samen om de situatie te bespreken. De definitieve beslissing werd uitgesteld naar 15 uur, maar uiteindelijk mochten de talrijke wagens van de carnavalisten niet vertrekken. “Op een moment dat in gans Vlaanderen opgeroepen wordt om binnen te blijven, is het onverantwoord dergelijk evenement te laten doorgaan”, klonk het bij de hulpdiensten.

Toen brandweer en politie overstelpt werden met oproepen voor stormschade en de NMBS besliste alle spoorverkeer in Oost- en West-Vlaanderen stil te leggen, was duidelijk dat carnaval vieren geen optie meer was. Op dat moment stonden alle groepen nochtans netjes op hun gebruikelijke vertrekplaats. Ondanks een jaar bouwen reageerden de meeste carnavalisten gelaten.

“Leuk is dit niet, maar laat ons eerlijk zijn. Vertrekken zou eigenlijk onverantwoord zijn”, klonk het bij LKV D’au Mollekens, hofleverancier Miss Bette Wendy Schepens, jeugdprinses Emmely Boeykens en bierventje Andy – Lizaar – Lalmant. Iets verderop stond LKV Oetsjewaa met een minieme wagen. “De rest sneuvelde al bij het buitenrijden uit onze hangar toen een rukwind met onze wagen aan de haal ging”, vertellen broers Hans en Eddy Hanssens.

Wat de beslissing betekent voor de rest van de geplande carnavalsactiviteiten is niet duidelijk. De kans dat de ‘boerenmaandag’, prijsuitreiking en popverbranding op maandag 11 maart wel plaatsvinden, lijkt bijzonder klein. Voorzichtig werd al geopperd om de stoet op een latere datum te hernemen. Een piste die het bestuur alvast niet afwijst. “We zullen onderzoek of het mogelijk is om onze stoet op een latere datum alsnog te laten doorgaan”, luidt het in een officieel bericht van de gemeente Lede.