60-jarigen voor het eerst samen: massa foto’s uit de oude doos bovengehaald KOEN MOREAU

28 november 2018

18u49 0 Lede Op initiatief van Anne Huylebroeck, Hilde D’Haese, Martine Goeminne, Johan Clinckspoor, Frank Van den Bossche, Rudy van Nieuwenhove en Claire Coppens werd voor de allereerste keer een reünie georganiseerd voor de leeftijdsgenoten geboren in het jaar 1958.

De samenkomst vond plaats in feestzaal Intermezzo en kende meteen een indrukwekkende opkomst van 83 deelnemers. Heel wat daarvan waren vooraf op zoek gegaan naar foto’s uit de oude doos. Bij het resultaat daarvan werden heel wat herinneringen opgehaald. “Iedereen was bijzonder tevreden en er werd al duidelijk gemaakt dat het helemaal niet nodig is om vijf jaar te wachten tot de volgende reünie”, vertelt Claire Coppens. Die volgende reünie komt er dus zeker. “Maar over het hoe, waar en wanneer moeten we nog eens goed nadenken.”