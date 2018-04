557.000 euro voor restauratie in Sint-Martinuskerk 11 april 2018

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid geeft een subsidie van 557.035 euro voor renovatiewerken in de Sint-Martinuskerk in Lede. "De werken omvatten de restauratie van het zeventiende-eeuwse orgel. De laatste herstelling dateert al van 1952 waarna het opnieuw werd ingehuldigd en gezegend. Het orgel werd in 1643 vervaardigd door de Brusselse orgelbouwer Nicolas Le Royer. Daarnaast worden ook stabiliteitswerken aan het doksaal uitgevoerd en wordt de torenruimte gerenoveerd", klinkt het. De totale kostprijs voor de werken bedraagt 642.194 euro. De gemeente en kerkfabriek nemen elk nog tien procent voor hun rekening. Het gemeentebestuur gaat nu zo snel mogelijk een aanbesteding uitschrijven. (FEL)