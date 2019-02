52-jarige man voor rechter na seksueel getinte berichten met 15-jarige jongen Alexander Haezebrouck

27 februari 2019

18u04 0 Lede Een 52-jarige man uit Lede in Oost-Vlaanderen moest zich woensdagmorgen op de rechtbank verantwoorden voor het aanzetten tot ontucht en het bezit van kinderporno nadat hij een jaar lang seksueel getinte berichten stuurde naar een 15-jarige jongen uit Izegem.

De man uit Lede en de toen 15-jarige jongen leerden elkaar kennen in 2016 via een profiel op TMF. “Het was de jongen die mij eerst contacteerde”, vertelde W. V. (52) uit Lede. De gesprekken gingen al snel de seksuele richting uit en de man vroeg de minderjarige jongen om naaktfoto’s. De jongen stuurde hem in totaal twee keer een naaktfoto. Eén keer stuurde de man een foto van zijn geslachtsdeel terug, alleen bleek dat een foto te zijn die hij van het internet had geplukt. “Een jaar lang gingen die gesprekken door en was de jongen heel erg bang dat die man ook effectief ergens zou opduiken”, pleitte de advocaat van de jongen die ondertussen 18 is. “Het was zijn moeder die per toeval die berichten ontdekte. Nadien hebben ze hem een paar keer duidelijk laten blijken dat hij moest stoppen, maar dat deed hij niet.” De man excuseerde zich uitvoerig maar kon geen duidelijke verklaring geven waarom hij de feiten had gepleegd. Naast de celstraf riskeert de man uit Lede ook een geldboete van 800 euro. Vonnis op 27 maart.