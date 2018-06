350 bezwaren tegen appartementsblok 29 juni 2018

De buurt rond de Kerkwegel in Wanzele is niet opgezet met de bouwplannen voor een appartementsblok met tien flats op de site van 'Den Engel'. Een nieuwe actiegroep Leefbaar Lede werd opgestart. "De laatste jaren werden een heel aantal vergunningen toegekend voor projecten in de Nonnenbosstraat, Bredestraat en Watermolenstraat. Vergunningen worden toegekend en het aantal inwoners gaat omhoog, maar de infrastructuur blijft dezelfde", vertelt initiatiefnemer Pauwel Grepdon. Het openbaar onderzoek voor het nieuwe project leverde 350 bezwaarschriften op. (KMJ)