29 miljoen nummerplaten gecontroleerd 29 januari 2018

Het cameraschild aan de gemeentegrenzen op de gewestwegen van Erpe-Mere en Lede controleerde het afgelopen jaar ruim 29 miljoen nummerplaten van passerende voertuigen. Dat leverde 6.227 'hits' op. "Een aantal voertuigen kon onmiddellijk onderschept worden. In 5% van de gevallen ging het om niet-verzekerde voertuigen, 4% van de voertuigen was niet gekeurd en bij 35% van de hits werd een lokaal onderzoek opgestart. 46% van de meldingen werd doorgestuurd naar de woonplaats van de eigenaars van de betrokken voertuigen", zegt de politie. De camerabeelden werden ook nog 2.600 keer geconsulteerd op vraag van lokale of federale recherchediensten. "We kunnen dus stellen dat het goed gaat met onze camera's met nummerplaatherkenning." (KMJ)