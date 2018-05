21 jaar cel voor roofmoord op grootmoeder 24 mei 2018

02u35 0 Lede Voor de roofmoord op zijn grootmoeder in Impe is Sven Audenaert (31) gisteren door de Dendermondse rechter veroordeeld tot 21 jaar effectieve celstraf. In 2014 sloeg hij Maria Van Leuven dood om haar spaarpot van ruim 120.000 euro.

De Dendermondse rechtbank is ervan overtuigd dat Sven Audenaert wel degelijk de intentie had om zijn grootmoeder te doden, toen hij in juli 2014 haar woning in Impe binnen drong. Audenaert was uit op het geldkoffertje, waar de vrouw van tachtig haar spaargeld in bewaarde. Hij wilde voorkomen dat ze de centen aan iemand anders zou geven.





"Meteen toen Audenaert het huis binnen kwam, was hij gewelddadig", zei rechter Mieke Butstraen in haar vonnis. "Audenaert vond dat het geld van zijn oma alleen hem en zijn moeder toekwam en ging halen waar hij vond recht op te hebben. Die obsessie voor geld heeft hem er toe gebracht zijn grootmoeder te doden, omdat ze de diefstal in de weg stond. Er was een nietsontziende zucht naar geld. Wie dergelijk geweld gebruikt op een oude, weerloze vrouw heeft de intentie te doden."





Het gebruikte geweld die bewuste nacht in juli was dan ook niet min. Al meteen bij het binnenkomen, gaf Audenaert zijn grootmoeder een duw. Zelf beweerde hij altijd dat hij per ongeluk tegen de vrouw was aangelopen, maar dat gelooft de rechtbank niet. "Het slachtoffer kan geen rib breken als de duw, of bijhorende val, niet krachtig was", klinkt het. "Bovendien zijn er ook nog eens verschillende slagen op het hoofd van de vrouw met het geldkoffertje, met een schedelbreuk tot gevolg. De slagen waren zo erg, dat zelfs haar kunstgebit uit haar mond vloog."





Naast een zware celstraf is Audenaert ook levenslang ontzet uit zijn burgerrechten. Zijn kompaan Olivier V., die Audenaert vervoerde naar zijn grootmoeder, is volgens de rechter niet schuldig aan roofmoord omdat hij niet wist dat de vrouw zou sterven. Hij is wel veroordeeld voor mededaderschap aan diefstal en moet hiervoor een werkstraf van 100 uur uitvoeren.





(DND)