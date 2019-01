2,3 ton zwerfvuil per jaar: mobiele camera's in strijd tegen sluikstorten KOEN MOREAU

22 januari 2019

18u06 0 Lede Schepen Bart Heestermans (Groen) wil in Lede het voorbeeld van buurgemeente Erpe-Mere volgen en mobiele camera’s inzetten in de strijd tegen zwerfvuil.

“Onze diensten ruimen gemiddeld 50 kilogram afval op per kilometer weg. Dat zorgt op jaarbasis voor een gigantische afvalberg”, luidt het. Omdat de pakkans van sluikstorters te klein is, slecht 1 op de 4 daders wordt gepakt, komen er extra maatregelen. “Indien vervuilers geïdentificeerd worden, krijgen ze een rekening van minstens 250 euro gepresenteerd vermeerder met 125 euro per kubieke meter.”

De gemeentediensten maken momenteel een lijst van ‘hotspots’ waar geregeld afval wordt gedumpt. “In eerste instantie zullen we op die plekken verplaatsbare camera’s inzetten.” Daarnaast doet schepen Heestermans een warme oproep tot deelname aan het project ‘Mooimakers’. “Meters en peters die zich engageren een bepaalde buurt net te houden, ontvangen alle nodige materiaal. Het verzamelde afval wordt bovendien door onze diensten opgehaald.” Meer info: www.mooimakers.be.