132 reanimatiepoppen voor 'Heart Times' op SMC 02u35 0 Foto Frank Eeckhout Ayla Bergmans en Frauke Valentijn (rechts op de foto) leerden op een pop reanimeren. Lede Op initiatief van de leerlingenraad werden alle 900 leerlingen van het Stella Matutinacollege in Lede gisteren ondergedompeld in de wereld van EHBO en wereldburgerschapseducatie. "Met 'Heart Times' leren leerlingen elkaar reanimeren en een hart te hebben voor anderen", vertelt directeur Dominique Verbruggen.

"We volgden dinsdag zelf een cursus bij het Rode Kruis zodat we vandaag mee kunnen begeleiden", vertellen Fran Van Vaerenbergh en Sien Minnaert. Zij vertegenwoordigen het tweede jaar in de leerlingenraad waar het idee voor een grootschalige opleidingsdag EHBO en reanimatie spontaan ontstond. "Het is belangrijk dat je weet wat te doen wanneer het nodig is", vertellen ze. Leerkrachten Liesbeth Leus en Evert Walraevens kregen snel het hele lerarenkorps gemobiliseerd, waardoor na de plaatsing van het AED-toestel aan de schoolpoort nu ook een degelijke opleiding werd georganiseerd. "En het is de bedoeling deze opleiding jaarlijks te herhalen", vult directeur Verbruggen aan.





Burgerschap

Met de hulp van het Rode Kruis, de stad Aalst, de firma Saerens en het OLV-ziekenhuis van Aalst werden liefst 132 reanimatiepoppen aangevoerd. "Een hele organisatie, maar meer dan de moeite waard gezien het groot aantal mensen dat we kunnen bereiken", aldus Ivan De Vrieze, voorzitter van het Rode Kruis. Naast het medische werd ook gewerkt rond burgerschap en empathie voor de medeburger. Zo waren er educatieve spelen rond racisme, vluchtelingenproblematiek en 'fake' nieuws. Daarvoor kwam niemand minder dan Luc Haekens van De Ideale Wereld langs.





(FEL)