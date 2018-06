130 mopshondjes op eerste 'pug-party' SCHATTIGE VIERVOETERS KOMEN ZELFS TOT UIT NEDERLAND KOEN MOREAU

18 juni 2018

02u24 0 Lede Organisator Tijl De Bock (34) heeft zaterdag een 130-tal mopshondjes verwelkomd in feestzaal Intermezzo. Hij organiseerde al heel wat leuks voor 'pugs', maar de pug-party was de eerste in haar soort. Alles verliep naar wens, al moesten de baasjes in het begin vooral hun bronstige hondjes wat temperen.

Tientallen 'pugs' of mopshondjes uitgedost in de vrolijkste kleuren maakten zaterdag hun opwachting in de Kasteeldreef in Lede. Voor het eerst in het bestaan van feestzaal Intermezzo waren de genodigden geen mensen, maar wel kleine, grappige hondjes. Het thema? Hawaï. "De deelnemers komen van bij ons, maar ook uit Nederland, Limburg en West-Vlaanderen", vertelt De Bock. De man uit Denderleeuw, ambtenaar bij de gemeente Wetteren, haalde zijn inspiratie in Chicago. "Daar zijn themafeestjes met pugs immens populair. Aangezien mijn pop-upcafé voor pugs al navolging kreeg, leek het me leuk eens iets anders te doen." Een idee dat veel mopsbaasjes aansprak.





Axelle Scheers en Maarten De Voeght uit Schelle en Herentals kwamen speciaal langs met mopshond Kiri. "Het is gewoon leuk om ons hondje te zien spelen met zoveel andere mopsjes", vertellen ze. Iets verderop hangt een andere mops stevig aan de lijn. "Hij is nog maar zeven maanden en iets te wild. Toch vind ik het leuk om hier met zoveel gelijkgezinden samen te zijn", klinkt het bij het baasje. Kamiel en Emmy Bruyns uit Lede moesten niet ver komen. "We hoorden van dit feestje en het leek ons wel leuk. De verkleedpartij is in elk geval geweldig, maar hopelijk vinden we onze Mopsie straks nog terug", lachen ze. Andere baasjes hadden dan weer wat moeite om de paringsdrang van hun hondje of andere geïnteresseerde hondjes binnen de perken te houden. "Gelukkig zijn de hondjes na een uurtje zo uitgeput dat ze veel rustiger worden", weet De Bock.





In de watten

Maar de merkwaardigste 'pug' van de avond was zonder twijfel de 4-jarige jongen Arthur Mahy uit Gent. Het knaapje kroop - eveneens getooid met een Hawaïkrans - al blaffend op zijn knietjes tussen de mopsjes. "Hij vindt het hier geweldig", lacht mama Lilla Nagy. De mopsjes werden trouwens in de watten gelegd met een drankstation, hapjes en aangepaste muziek. "Als je een party belooft, moet het ook een party zijn", lacht De Bock. Nieuwe party's of concepten heeft hij voorlopig nog niet. "Maar met een beetje geluk kopieert iemand dit idee, zodat ik mijn eigen pug Duvel ook eens in de watten kan leggen", besluit de man.