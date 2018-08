122 voetballertjes genoten voetbalkamp bij KVC Jong Lede KOEN MOREAU

05 augustus 2018

09u25 0 Lede Acht trainers, acht begeleiders en nog een pak andere losse medewerkers zorgden er voor dat de 122 jeugdspelertjes van voetbalclub KVC Jong Lede zich in perfecte omstandigheden konden voorbereiden voor het nieuwe seizoen.

De hoge temperaturen zorgden er weliswaar voor dat enkel het kunstgrasplein bespeelbaar was, maar de talrijke drinkpauzes brachten voldoende verkoeling voor een ideale hittestage. “Dankzij de hulp van velen hebben we er weer een fantastische week opzitten. De deelnemertjes kregen amusement in de vorm van beachvolley, ringvoetbal, rugby en baseball, maar werkten tijdens de trainingen vooral aan hun techniek. We zijn dan ook klaar voor het komende seizoen”, vertelt verantwoordelijke Dirk Mertens.