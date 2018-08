110 jongeren dansen de pannen van het dak in sporthal De Ommegang KOEN MOREAU

06 augustus 2018

19u00 1 Lede Dansclub Dance Fever organiseert deze week een Dansstage in sporthal De Ommegang in Lede.

Op de vertrouwde locatie wordt vijf dagen lang in vier leeftijdscategorieën en zeven groepen gewerkt rond verschillende dansstijlen. "Onze deelnemers dansen breakdance, jazz en hedendaags, hiphop, charleston, street, en ragga", vertelt Lynn De Lannoy. "De stage van de kleutertjes is beperkt tot de voormiddag, de andere deelnemers krijgen een dagprogramma voorgeschoteld. Voor de jongsten organiseren we ook de nodige spelletjes ter afwisseling."

Wat de dansers overdag leren, tonen ze 's avonds aan de andere deelnemers. Vrijdag zullen ze alles wat ze doorheen de week geleerd hebben, ook tonen tijdens een performance. "Iedereen die zin heeft, is dan welkom om te komen kijken!"