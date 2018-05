"Zonder kinderen had ze al lang opgegeven" GILLIAN CAEYENBERGHS VERLIEST STRIJD TEGEN KANKER KOEN MOREAU

11 mei 2018

02u41 0 Lede Single mama Gillian Caeyenberghs (39), bekend door haar deelname aan 'Mijn Pop-Uprestaurant 2016', heeft haar tweede strijd tegen het monster kanker verloren. Ze laat haar zoontjes Xant (9) en Djazz (6) achter. "Voor hun is ze blijven vechten", klinkt het.

Het eerste gevecht startte ze in 2007. Gillian was 28. Pancreaskanker was het verdict. Overlevingskans: 10 procent. Na een operatie en chemokuur stond ze er weer. In 2011 werd haar eerste zoon Xant geboren. Drie jaar later volgde Djazz. "Haar kinderen waren alles voor haar", vertelt Gillian's vader Paul. De snelle exit van haar vegetarisch 'Mijn Pop-uprestaurant Bikke & Smoozz' op vtm in 2016 verbleekte toen de grote 'K' eind dat jaar terug was. Maagkanker. Opnieuw ging ze de strijd aan. "Kinderen hebben een mama nodig", stelde ze duidelijk. Stijlvol bleef ze. "Elke slechte dag, elke moeilijke situatie heb ik aanvaard. Maar ik heb er telkens de kanttekening bij gemaakt: 'Wat is nu de best denkbare manier om hiermee om te gaan?' Niet focussen op wat er niet kan, maar op wat er wél kan. De eerste keer dat ik m'n ziekenbed uit kon, heb ik mascara aangebracht", vertelde ze in juni vorig jaar.





Stak kanker niet weg

Hoofddoekjes of pruiken waren niet aan de orde. Gillian was wie ze was. Als ze haar jongens ging halen aan de schoolpoort, boodschappen deed, naar het ziekenhuis ging of afsprak met vrienden: voor niemand stak Gillian weg dat ze kanker had. Ze was kaal. Punt. Maar óók - en vooral - voluit vrouw en mama. "Voor de kinderen is ze tot op het einde blijven strijden. Zonder hun was ze al veel vroeger gestopt met vechten, vertrouwde ze me toe", vertelt vader Paul. Samen met zijn vrouw kwam hij zo goed als inwonen bij hun dochter in Smetlede. Ze zorgden voor Gillian en voor hun kleinkinderen. "Iets wat we blijven doen. We hebben onze dochter belooft in de buurt te komen wonen zodat Xant en Djazz in hun vertrouwde omgeving verder kunnen opgroeien. We zullen ons huis aan de kust dan ook inwisselen voor iets hier in de buurt." Daardoor kan Xant blijven spelen bij voetbalclub FC Smetlede. Samen met broertje Djazz zullen de kinderen hun lagere school ook afmaken op de vrije basisschool van Smetlede.





Tot op het einde geloven

Een school die enorm meeleefde met de jongens en hun mama. Vorige maand was daar nog een grote benefietnamiddag. Iedereen bleef tot op het einde geloven. Niet in het minst Gillian zelf. "Ik ben er in geslaagd een mooi en rustig evenwicht te vinden waardoor ik rustig kan werken aan mijn geloof dat mirakels bestaan en de wereld van de papjes die me in leven houden", postte ze vorige week op Facebook. Het mirakel bleef helaas uit. Op Hemelvaartsdag overleed Gillian. Haar uitvaart is op zaterdag 19 mei in het crematorium van Antwerpen of Leuven.