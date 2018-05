"Vanuit auto lijkt het beter mee te vallen..." BURGEMEESTER ONDERVINDT HOE MOEILIJK ROLSTOELGEBRUIKER HET HEEFT IN ZIJN STRATEN KOEN MOREAU

01 juni 2018

02u38 0 Lede Rolstoelgebruikers hebben het in de centrumstraten van Lede niet makkelijk. Dat mocht burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) gistervoormiddag persoonlijk ondervinden. Jenny Eeman van de Facebookgroep 'Lede rolstoelt' nam de man mee op sleeptouw en dat liep niet op wieltjes.

"Er staan enkele ingrijpende werken op til voor de Reymeersstraat en Rosselstraat en dat is meer dan nodig", gaf de burgervader toe na een rolstoeltochtje van 45 minuten. Die rit ging van aan het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne in de Reymeersstraat langs de Rosselstraat, de vernieuwde markt, het politiecommissariaat en het parkje achter huize Moens naar de Vijverstraat. "Ik wist dat onze straten niet ideaal zijn, maar vanuit de auto lijkt alles veel beter mee te vallen dan vanuit een rolstoel", vatte Uyttendaele na afloop zijn ervaring samen. De rolstoeluitdaging van Jenny Eeman liep dan ook langs de perfecte slechte route. Te smalle, te fel afhellende en geregeld onderbroken trottoirs dwongen de rolstoelen geregeld de straat met tweerichtingsverkeer op.





Zeer gevaarlijk

Aan de hoek vlak bij de Fauna Lima moesten de twee bijvoorbeeld zonder zicht op aankomend verkeer de weg op. "Iets dat nog lukt met een begeleider, maar alleen is dat zo goed als ondoenbaar", aldus Jenny. Beterschap is gelukkig op komst. "We investeerden al in de heraanleg van 22.000 vierkante meter voetpaden en doen verder. Het verbreden van de voetpaden in de Rosselstraat en Reymeersstraat staat eveneens op de planning. Na vandaag besef ik nog meer hoe noodzakelijk dat is", aldus Uyttendaele. In de Hellinckxwegel komen een 20-tal parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen langs de kant van de weg aan het ziekenhuis verdwijnen en maken plaats voor mooie comfortabele voetpaden. "In lijn met ons marktplein dat stilaan klaar raakt", vertelde de burgemeester enthousiast toen de tocht daar langs kwam. Dankzij aangepaste borduren is de bereikbaarheid van het dorp inderdaad goed. "En het is geweldig dat ik nu ook vlot tot in het gemeentehuis raak", aldus Eeman. Het volledig voorziene traject afwerken bleek geen optie. "Dat vond de burgemeester minder belangrijk". Toch is Jenny tevreden door de inspanning van Uyttendaele. "Alleen per rolstoel is nog een tikkeltje anders dan met een begeleider, maar zo ver wou ik het niet drijven. Op deze manier was het ook al plezant en vooral duidelijk."





Leuk en leerrijk

Burgemeester Uyttendaele is eveneens een ervaring rijker. "Het is niet mijn bedoeling om elke week de problemen van de inwoners persoonlijk uit te testen, maar deze ervaring was leuk en leerrijk. Dit neem ik zeker mee voor toekomstige plannen en projecten."