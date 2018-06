"Uitgebreide research die ik deed, was heftig" DIMITRI VERBELEN (44) SCHRIJFT BOEK OVER GRUWEL VAN KINDSOLDATEN KOEN MOREAU

05 juni 2018

02u39 0 Lede Ledenaar Dimitri Verbelen bewijst met zijn tweede roman 'Bovenhuids' dat hij heel wat meer in zijn mars heeft dan vrolijk relativerende humor en kwajongensstreken. Met 'Bovenhuids' reist hij naar de wereld van een kindsoldaat in Oost-Congo.

Nadat het vorige boek 'Vrolijke, vrolijke vrienden. Kroniek van een fatale vriendschap' van Verbelen bijna autobiografisch had kunnen zijn, zoekt hij het voor zijn tweede boek flink wat verder. Letterlijk en figuurlijk. Na de kwajongensstreken in Aaigem en Aalst neemt de auteur zijn lezers dit keer mee naar Oost-Congo. Momenteel geteisterd door burgeroorlogen. "Een bewuste keuze. Ik wil niet heel mijn leven hetzelfde boek schrijven", vertelt hij. In tegenstelling tot zijn debuutroman bleef dit boek net iets meer aan de ribben kleven. "Voor 'Vrolijke vrienden' kon ik putten uit mijn eigen ervaring en fantasie. Dit verhaal speelt zich af in voor mij ongekend terrein. Ik moest dan ook heel veel research doen."





Zo botste de schrijver op beklijvende documentaires en verhalen. "Onvoorstelbaar welke gruwel van kindermoorden, moedermoorden en kannibalisme er vandaag nog steeds gebeuren terwijl Westerse media er nauwelijks aandacht aan besteden. Zelf was ik geregeld ondersteboven geslagen van wat ik las, zag en hoorde. Dat sentiment nam ik mee in mijn boek, maar maakte het ook extra moeilijk. Gelukkig had ik een periode verlof zonder wedde zodat ik volledig in het verhaal kon kruipen en toch vlot kon doorschrijven."





Een geslaagde missie, want op basis van de verzamelde achtergrond laat Verbelen de lezer op een bijzonder geraffineerde manier kennismaken met Murhula, een jongen die op een gruwelijke manier in de wereld van de kindsoldaten belandt en later ook in contact komt met de zoon van een Belgische ontwikkelingswerker en een Congolese activiste. Twee jongens met twee verhalen die in elkaar verstrengeld raken en een niet aflatende kettingreactie teweeg brengen die hen naar de periode van de aanslag op Charlie Hebo in het Parijs van 2015 brengt.





Ontknoping in Aalst

"Aalst blijft mijn heimat en ankerpunt waardoor ook dit verhaal zijn uiteindelijke ontknoping kent in onze geliefde Ajoin-stad." Of Aalst een constante wordt voor eventuele volgende boeken is niet duidelijk. "Dit boek kleefde net iets te veel aan mijn ribben waardoor ik nu eventjes afscheid wil nemen van het bestaan als romanschrijver."





Zijn pen bergt Verbelen nochtans niet op. "Plan is om opnieuw een toneelstuk te schrijven en wat nadien komt, zien we wel. Ik ben in elk geval overtuigd dat ik zal blijven schrijven. Met of zonder lezers", besluit hij. 'Bovenhuids' ligt vanaf vrijdag 8 juni in de rekken van de betere boekhandel, telt 352 pagina's en kost 19,99 euro.