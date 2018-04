'Tour der Torens' en Markizaatkasteel bezoeken op erfgoeddag 21 april 2018

De jaarlijkse erfgoedddag nu zondag staat in het teken van 'Kiezen'. In Ninove start 'Toer der Torens', een tentoonstelling die naar zes Ninoofse kerken trekt, met zowel religieus erfgoed van die kerk als erfgoedobjecten in privébezit uit het betreffende dorp. Ze start in de Sint-Margriet in Neigem. Op Erfgoeddag wordt om 16 uur aan het oud stadhuis ook het winnende woord van de wedstrijd 'het Schoonste Dialectwoord van (groot) Ninove' bekendgemaakt. Er wordt ter plaatse ook op zoek gegaan naar 'De beste dialectklapper van Ninove'. In Lede kan men op erfgoeddag door het Markizaatkasteel wandelen. Dat kasteel stond jaren leeg en kwam volledig te vervallen waarna de beslissing werd genomen het gebouw als ruïne te behouden. Die instandhoudingswerken zijn nu rond. Voor de kleinsten komt in de namiddag het poppenspel van archeoloog Dré langs. In Vlierzele kun je op Erfgoeddag een rondleiding krijgen op het domein Hemelrijk. "Het is gelegen in een bos in Vlierzele, waarbinnen zich een grote omwalling bevindt. Binnen die omwalling zou volgens de overlevering tijdens de middeleeuwen een buitenverblijf hebben gestaan van een van de Graven van Vlaanderen. Daardoor spreekt ze zo sterk tot de verbeelding, waardoor reeds vele Vlierzelenaren er op schattenjacht zijn geweest", vertelt Dieter Waterloos. De gratis rondleidingen starten om 10 en 14 uur. (FEL/KMJ/CVHN)