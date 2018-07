"Straks keren we ook zonder koffers naar huis" KOPPEL WACHT AL ZES DAGEN OP BAGAGE NA PANNE OP LUCHTHAVEN KOEN MOREAU

13 juli 2018

02u37 0 Lede De vliegvakantie naar Egypte van Jolien De Pril (25) en Kevin Van Den Bossche (26) uit Smetlede lijkt meer op een nachtmerrie. Bij hun vertrek zaterdag was er een panne aan de transportbanden op Zaventem. "Daardoor zitten we al 6 dagen te wachten op onze bagage", vertelt het koppel dat maandag naar huis keert.

Door een immense panne aan het transportbandensysteem bleven zaterdag duizenden stuks bagage achter op de luchthaven van Zaventem. Brussels Airport beloofde alle bagage zo snel mogelijk achter te sturen, maar dat blijkt in een aantal gevallen flink wat moeilijker dan gedacht. Voor Brussels Airlines alleen ging het om drieduizend stuks bagage. "Daarvan hebben we al heel wat bagage via onze eigen, maar ook via andere maatschappijen achter gestuurd. Een bijzonder dure operatie", vertelt Brussels Airlines woordvoerder Kim Daenen. De maatschappij deed heel wat moeite. "In Corsica stuurden we zelfs per boot bagage achter."





Medicatie op

Toch is nog steeds niet alle bagage ter plaatse en daar weten Jolien De Pril (25) en Kevin Van Den Bossche (26) uit Smetlede alles over. "In plaats van hier in Hurghada te duiken of op het strand te liggen, wachten we al dagen op onze bagage. Bijzonder vervelend, want ook de medicijnen voor mijn zenuwpijnen zijn intussen op", vertelt Jolien. Bij Touroperator Neckermann - zowel ter plaatse, de winkel in Aalst als de hoofdzetel - werd het koppel van het kastje naar de muur gestuurd en ook Brussels Airlines kon tot nog toe niet helpen. "Door de lokale wetten mogen we in Egypte geen bagage naar andere luchthavens sturen waardoor het veel moeilijker is om daar bagage ter plaatse te krijgen. Het is ook niet zo dat in Egypte nog geen bagage aangekomen is. De meeste klanten werden intussen geholpen."





Dure telefoonrekening

Voor Jolien en Kevin blijft het bijzonder vervelend. "We horen al dagen loze beloftes. Telefoneerden al een flinke rekening bij elkaar en moesten in plaats van hier te genieten kleren kopen bij 40 graden Celsius. Op de koop toe kregen we te horen dat we geen recht hebben op een compensatie wegens overmacht en kreeg ik gisteren ook nog eens buikgriep", vertelt Jolien. In alle miserie krijgen ze wel veel steun. "Het hotel doet de was en strijk van de weinige kleren die we hebben en andere gasten hielpen ons uit de nood met medicijnen."





Volgens Brussels Airlines, Neckermann en Avia Partners werd de bagage van het koppel gisterenmiddag naar Egypte gestuurd. "Gezien de uitzonderlijke situatie bieden we een tegemoetkoming van 250 euro per ontbrekende koffer aan", zegtLeen Segers van Neckermann.