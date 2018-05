"Schade wordt elke keer groter" KSA SINT-GEROLF KRIJGT OPNIEUW INBREKERS OVER VLOER FRANK EECKHOUT KOEN MOREAU

01 juni 2018

02u58 0 Lede Feesten na de examens zit er dit keer niet in voor de leiders van KSA Sint-Gerolf in Lede. "Zodra we onze boeken aan de kant mogen leggen, zal het hier opkuisen geblazen zijn", vertelt bondsleider Thomas Veldeman. Dieven forceerden deze week de ramen, deuren en kasten van onze lokalen. "En op de koop toe werden brandblussers leeggespoten."

De gebruikelijke kampvoorbereidingen zullen dit jaar flink wat intenser zijn voor KSA Lede. Helaas heeft dat niets te maken met het 80-jarig bestaan dat de jeugdbeweging dit jaar viert.





"Op 10 juli vertrekken we met onze oudste leden op buitenlands kamp naar Kroatië, maar voor het zover is hebben we nog heel wat schoonmaakwerk."





Deze week kreeg de jeugdbeweging immers voor de derde keer in een jaar tijd inbrekers over de vloer. "De schade en buit wordt helaas steeds groter. De eerste keer stal men een rugzak en werden wat vandalenstreken uitgehaald met wat drankblikjes. Eind december verdween een beamer ter waarde van 300 euro. Nu werden drie Devine-boxen van 170 euro per stuk gestolen en wellicht verdween nog heel wat meer dat we nog niet opmerkten."





Pijnlijkste is dat de dieven zowat alle kasten - na de vorige inbraak op advies van de politie afgesloten met afzonderlijke sloten - open braken en ander materiaal besmeurden.





Uren opkuiswerk

"Over onze nieuwe stickers ter gelegenheid van onze 80ste verjaardag werden flessen wijn uitgegoten en op de zolderverdieping werden brandblussers leeggespoten. Het opruimen zal in elk geval heel wat uurtjes duren."





De leiders verdenken enkele minderjarige jongeren uit de buurt die bij de politie gekend zijn. "In mei betrapten we hier al eens enkele jongeren en in de periode van de vorige inbraak kregen zowel 't Kantientje aan de visvijver en de kantine aan het voetbalveld van Ronkenburg dieven over de vloer."





Toen werden stoelen besmeurd met uitwerpselen. "We begrijpen niet hoe iemand het leuk kan vinden zaken te vernielen of te bevuilen."





Geen gevangenis

Het weinige resterende kostbaar materiaal dat nog in het lokaal in de Blikstraat stond, werd intussen in veiligheid gebracht. "Het is jammer dat het zo moet lopen, maar meer barricaderen is geen optie. We willen er hier geen gevangenis van maken en bij brand moeten we vlot uit onze lokalen naar buiten raken." De KSA'ers blijven gelukkig niet bij de pakken zitten. "Net zoals onze examens komen we dit wel te boven. Met het vooruitzicht van ons zomerkamp kan dat geen probleem zijn", lachen ze. Wie tussen maandag- en woensdagavond iets verdacht zag aan het KSA-lokaal in de Blikstraat mag dat wel steeds melden. "Bij iemand van onze leidingsploeg of rechtstreeks bij de politie via 053/60.64.64."