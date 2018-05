"Ringwegen kunnen centrum leefbaar maken" SLUITING BELANGRIJKE OVERWEGEN IDEAAL OM VERKEER TE WEREN KOEN MOREAU

17 mei 2018

02u49 0 Lede Infrabel wil het aantal overwegen in Lede op de lijn Gent-Brussel drastisch verminderen. In de plaats komen twee tunnels. "Plannen die we moeten aangrijpen om de verkeersdruk op het centrum te verlichten door ringwegen aan te leggen", pleit Freddy Beirens (Open Vld).

De langdurig gesloten spooroverwegen zijn de grootste ergernis voor Leedse weggebruikers. De overwegen liggen te dicht bij elkaar en blijven daardoor voor elke trein minutenlang dicht. Daarom en omwille van de veiligheid wil Infrabel de drukste overwegen aan de Wichelsesteenweg en Bellaertstraat vervangen door twee tunnels. De jongste jaren gebeurden aan beide overwegen heel wat ongevallen. Freddy Beirens, voorzitter van de verkeerscommissie, wil die plannen van Infrabel aangrijpen om nog verder te gaan. "De verkeerscirculatie in het centrum van Lede is rampzalig. Als we de spoortunnels strategisch inplanten en aansluiten op een zuidelijke en noordelijke ringweg kunnen we het centrum ontlasten van het huidige doorgaand autoverkeer."





Tussen het kruispunt Vijfhuizen en de lichten aan de Ommegang ziet hij mogelijkheden om het verkeer zuidelijk rond Lede te leiden. "Als we via de Groenstraat in Erpe de velden naast natuurgebied Honegem in gaan, kan de zuidelijke ringweg perfect aansluiten aan een spoorwegtunnel ter hoogte van het Steentje en verder richting Wichelen."





Tunnel

In de andere richting is hetzelfde mogelijk. "Waarom geen noordelijke ringweg in de buurt van winkelcomplex Heiplas die via een tweede nieuwe tunnel via of parallel met de Bredestraat en Grote Kapellelaan naar de verkeerslichten aan de Ommegang gaat?", vraagt Beirens zich af.





Berlare slaagde er tien jaar geleden in om de druk op deelgemeente Uitbergen weg te halen. In 2008 werd het verlengde van de N442 - die ook het centrum van Lede doorkruist - tussen de Scheldebrug van Wichelen en de kerk van Overmere overgedragen aan de gemeente Berlare. Vervolgens verbood men de doorgang van zwaar vervoer. De plannen voor de aanleg van een ringweg rond Uitbergen werden nadien vreemd genoeg opgeborgen, maar een gelijkaardige overname van de Leedse Hoogstraat en Rammelstraat door de gemeente moet perfect haalbaar zijn. Dat de ringwegen voorgesteld door Beirens - vaak benoemd als groene blauwe of blauwe groene - landbouwgrond kosten, valt niet te vermijden. "Soms moet je politieke keuzes durven maken, maar ik ben er van overtuigd dat het fietsverkeer in het centrum en naar de scholen zal toenemen waardoor de hoeveelheid uitlaatgassen spectaculair zal dalen." Zelf verlaat Beirens eind dit jaar de Leedse politiek. "Toch hoop ik dat men werk wil en durft maken van een langetermijnvisie", besluit hij.