"Renners wat opjagen: geweldig!" Freddy levert al 43 jaar commentaar bij kermiskoersen Koen Moreau

01 augustus 2018

12u00 44 Lede U volgt de wielerwedstrijden in de streek? Dan kent u Freddy Schollaert (66) uit Oordegem. Of op z'n minst zijn stem, want die geeft Oost-Vlaamse kermiskoersen nu al 43 jaar kleur. "De renners informeren en van tijd tot tijd wat opjagen, meer moet dat niet zijn", lacht hij.

Met 52 passages van de renners aan het station van Lede zal koersverslaggever Freddy zich komende vrijdag volop kunnen uitleven tijdens 'De oude 8 van Lede'. "De mooiste wedstrijden voor een verslaggever zijn die van de nieuwelingen waar peetje en meetje bij aanwezig zijn", vindt hij. "Maar ook criteriums met premies, waarbij men vaak al strijdend langs de start komt en je de boel wat kan opjagen, liggen me. (lacht)" Al zijn er de jongste jaren nog andere mooie wedstrijden bijgekomen. "Tegenwoordig is er meer aandacht voor het dameswielrennen — ook mooie koersen om naar te kijken", knipoogt Freddy.

Gewapend met een professionele geluidsinstallatie, voldoende ambiancemuziek op usb en luidsprekers die hem verstaanbaar maken rond de aankomstzone, maakt Freddy bij elke wedstrijd ruim op voorhand zijn opwachting. Met zijn netjes opgepoetste en blinkende bestelwagen, overigens. "Alles moet tot in de puntjes kloppen", aldus de commentator, die elektromechanica studeerde en in de Oordegemse Speurtstraat de zaak van zijn vader overnam. Het was overigens ook zijn vader die hem onrechtstreeks de liefde voor de kermiskoers meegaf. "Koersen zelf heeft me nooit gelegen", geeft Freddy toe. "Als klein manneke was ik wel al gefascineerd door de microfoon, en maakte ik al reportages. En doordat mijn vader vaak de geluidsinstallaties leverde bij koersen, kon ik mijn ogen en oren de kost geven. 'Dat kan ik ook', dacht ik toen al."

Vakantie op tweede plaats

En terecht, zo bleek toen Freddy mocht invallen voor een verhinderde presentator en zich voortreffelijk van zijn taak kweet. Het was de start van een door de jaren heen ernstig uit de hand gelopen hobby, die hem van bij de start van het kermiskoersseizoen elk weekend — en heel wat weekdagen — op pad stuurt. "Vakantie? Pas in november, na het seizoen. Dat moet ook wel, want ik werk gemiddeld honderd wedstrijden per jaar af."

Honderd wedstrijden, die Freddy zonder onderbreken van muziek en commentaar voorziet. "Ik heb wel een tablet bij me waarop ik dagelijks de informatie over de renners aanvul, al ken ik het merendeel uit mijn hoofd." En deze zomer is alvast een absolute voltreffer. "Bij regenweer heb je weinig toehoorders, maar daar kan ik nu niet over klagen."

Mocht u het nog niet doorhebben: Freddy neemt zijn taak als stem van de kermiskoers heel ernstig. "Ik volg dagelijks het wielernieuws, let er steeds op dat de sponsors voldoende genoemd worden, laat de renners weten welke voorsprong ze hebben, verwittig het publiek wanneer de koers in aantocht is, en doe nadien nog een babbeltje met de winnaar."

Jongens van bij ons

En de appreciatie uit het wereldje is ernaar, getuige een fotoalbum waarin je Freddy ziet poseren met grote namen zoals Freddy Maertens, Fabian Cancellara, Mario Cipollini, Mark Cavendish en Chris Froome. Maar toch zijn de internationale renners niet zijn topfavorieten. "Geef mij maar jongens van hier, zoals Greg Van Avermaet en Olivier Naessen. Renners die ik als jonge gastjes al kermiskoersen zag rijden, en die nu nog spontaan dag komen zeggen."

Aan stoppen denkt Freddy intussen nog lang niet. "Zolang de koers rijdt en ik het kan, zal ik met mijn reportagewagen langs de zijlijn staan."