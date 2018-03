'Pest'-bier ter ere van Heilige Macharius 17 maart 2018

02u34 0 Lede Een Macharius-lookalike, enkele pestlijders en een pestdokter vergezelden gisteren een kar geladen met bier van Smetlede naar Papegem. Aan de kapel van Hof te Papegem werd het nieuwe 'Macharius'-bier gezegend en geproefd.

Dankzij brouwerij Basanina uit Smetlede beschikt het kleine Papegem bij Lede nu ook over een eigen biertje. De kapel aan het Hof te Papegem ter ere van de Heilige Macharius vormde daartoe de inspiratie. "Bier is gelinkt met de donkere Middeleeuwen waarin Macharius leefde omdat gewoon water te veel bacillen en ziektes bevatte", vertelt brouwer Bart De Wolf. Daarom werd de optocht begeleid door pestlijders, monniken met een ton bier, een kar met bier en de boer van het Hof met het relikwie van Macharius. Het bieretiket, getekend door Peter Piron van de Oordegemse tattooshop, toont niet toevallig een uitgemergelde pestlijder en een bierdrinkende Macharius die het glas heft met een pestdokter met typische vogelbek. Macharius zou overigens zelf overleden zijn aan de pest. Het biertje dat Papegem nu heeft is bijzonder levend fruitig goudblond met een witte romige schuimkraag en toetsen banaan en perzik. De talrijke proevers lieten het biertje gisterenavond na de zegening door pastoor Johan Van De Eeckhout dan ook smaken. Wie het bier zelf wil proeven moet niet noodzakelijk naar Papegemse feestelijkheden afzakken. Vanaf vandaag zaterdag is het ook te koop in de Carrefour aan de Markt, de Delhaize aan de Heiplas en op het bierfestival in Wieze. (KMJ)