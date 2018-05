'Ontdek de ster'-wedstrijd komt terug naar kleine kermis 11 mei 2018

02u44 0 Lede De kleine kermis van Smetlede wordt opnieuw groot. Dit weekend wordt voor een indrukwekkend programma gezorgd. De 'Ontdek de ster'-wedstrijd, de 'Belgium's Got Talent' avant la lettre, komt terug. "In de jaren '80 werd die vier of vijf keer gehouden en dat was telkens een succes ", vertelt initiatiefnemer Peter Jan Matthijs.

"Met 'Mijn Meissie' van Danny De Munk stond ik 33 jaar geleden op het podium van zaal Roste Mon tijdens de eerste 'Ontdek de Ster'-wedstrijd die hier gehouden werd. Het leverde me Augustijnenbier, Bergenbier en het idee om deze wedstrijd opnieuw leven in te blazen bij de opening van mijn vastgoedkantoor Albert op."





Stevige concurrentie

Carine en Reginald van café Roste Mon waren meteen enthousiast. "Samen met mensen van FC Smetlede en de organisatoren van '1000 jaar Smetlede' gaan we er voluit voor gaan." Na de officiële opening van het kantoor zaterdag om 15.30 uur is er - in een grote tent op het dorp - om 16 uur een 'Ontdek de Ster Junior' voor kinderen en om 20 uur een 'Ontdek de ster' voor volwassenen. "Bij de jeugd zijn er momenteel al een 15-tal acts en voor de volwassenen registreerden we al een 20-tal inschrijvingen." Peter Jan zal zelf ook opnieuw op het podium staan. "Mijn act blijft geheim, maar De Munk wordt het niet", lacht hij. De concurrentie is stevig. "Er zijn kandidaten die de preselecties van 'The Voice' en 'Belgium's Got Talent haalden." Inschrijven kan nog via ontdekdestersmetlede@gmail.com en in café Roste Mon. (KMJ)