#Maria Beeld van Liefde pakt uit met Lucas Van den Eynde KOEN MOREAU

09 januari 2019

18u46 0 Lede Voor het multimediaal massaspektakel ter vervanging van de eeuwenoude Mariale processie van Lede konden de organisatoren als hoofdacteur Lucas Van den Eynde strikken.

Van den Eynde wordt de verteller die het publiek meeneemt langs de hoogtepunten uit een rijk verleden. Voor de acteur wordt het iets anders na gesmaakte passages in televisiereeksen zoals : In de Gloria, Het Eiland, Aspe, Van Vlees en Bloed, Dubbelleven, De Ronde, Met Man en macht, De Ridder en Gent West. Wie graag samen met de man op de planken wil staan als acteur of figurant kan dat nog steeds laten weten. “Nu zaterdag 12 september is er in de lokalen van het Stella Matutinacollege langs de Bellaertstraat van 10 tot 16 uur een acteurs- en figurantendag.” Iedereen die het ziet zitten deel te nemen aan de voorstellingen op zaterdag 3 en zondag 4 mei is welkom. “Na het nemen van maten en foto’s van de acteurs gaan we al een eerste keer in kleine werkgroepjes van ongeveer een uur aan de slag met regisseur Marc Boon.” Kandidaten schrijven zich best vooraf in via info@beeldvanliefde.be.