"Maar 'gewoon' voetbal is toch leuker" DOELMAN MET ÉÉN HAND SPEELT VOLGEND JAAR WK AMP FOOTBALL IN MEXICO KOEN MOREAU

07 juli 2018

02u32 0 Lede Wat de Belgen op het WK presteerden, is niet min, maar wat Jari De Wolf (15) uit Oordegem op het veld toont, doet toch de monden openvallen. De jongen, die één hand heeft, is keeper bij het nationaal elftal voor mensen met een beperking en mag volgend jaar naar het WK Amp Football in Mexico.

Dat sporten vooral hard werken en doorzetten is, moet je Jari niet vertellen. "Als iets niet lukt, blijf ik proberen tot ik het toch kan", vertelt de jonge voetballer die geboren werd met één hand. "Ik kan zowat alles met mijn hand." Schoenen knopen, doet hij bijvoorbeeld probleemloos. "Enkel om te fietsen heb ik een prothese, maar liefst ben ik gewoon mezelf zonder hulpmiddelen." Iets dat bijzonder goed lukt. Ondanks zijn beperking staat Jari in de goal bij zijn leeftijdsgenoten van KVC Jong Lede. "Tegenstanders zijn voor de wedstrijd gelukkig als ze mij zien. Nadien is dat wel iets anders", lacht hij. Dat Jari in de goal belandde, is overigens niet zo evident.





"Ik voetbal sinds mijn 4,5 jaar en belandde op mijn negende bij het Belgische Amp Footballteam." Omdat de keeper daar maar één hand mag gebruiken, bleek het dé ideale plek voor hem. "En toen de keeper in mijn gewone ploeg er niet was, mocht ik die steeds vaker vervangen." Beide sporten zijn nochtans niet identiek.





Kleinere goals

"Amp Football speel je met 7 tegen 7 op een iets kleiner terrein en met iets kleinere goals. Bovendien mag je niet buiten de baklijn komen en is er maar één team in België met een mix van leeftijden." Misschien net daardoor speelt Jari liefst van al bij zijn KVC Jong Lede. "Bij 'gewoon' voetbal mag ik de bal knellen en kan ik me net iets meer uitleven", vertelt hij.





Opsteker

Het voorbije seizoen fungeerde hij - tegen het advies van zijn vader in - als eerste keeper van de U15. "Onze trainer liet de andere spelers kiezen en zij stonden als één man achter mij." Een stevige opsteker, waardoor papa Jimmy overstag ging. "Eigenlijk wil Jari al van jongs af aan in het doel staan. Ik remde hem steeds af omdat dat volgens mij geen toekomst had en omdat ik vreesde dat medespelers heel hard zouden zijn wanneer er doelpunten geïncasseerd werden." Niets blijkt minder waar. "Mijn team staat volop achter mij." Privileges krijgt Jari overigens niet. "Ik doe alles zoals de andere spelers en volg de gewone keepertrainingen. Enige uitzondering is dat ik soms oefen op techniekjes om de bal te kunnen vangen." Voor wie twijfelt aan de prestaties van Jari: hij incasseert niet meer doelpunten dan iemand anders. "Het enige dat ik niet kan, is ballen uit de lucht plukken. Gelukkig kan ik dat op andere manieren compenseren", besluit de knaap.