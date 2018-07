‘Lede Vlaams en Zinvol’ met volle lijst naar kiezer Koen Moreau

19 juli 2018

15u38 0 Lede De nieuwe partij ‘Lede Vlaams en Zinvol’ hengelt op 14 oktober naar de stem van de kiezer met een mix van Vlaams Belang en Vlaamsgezinde onafhankelijken.

Lijsttrekker is huidig gemeenteraadslid en voor VB verkozen mandataris Marc Boterberg. Filip Bauters, verkozen voor N-VA maar zetelend als onafhankelijke, staat op drie. Sofie Van Hauwermeiren prijkt op plaats twee, Koen Sonck op vier, Lieve De Koker op vijf, Guy D’Haese op zes, Gudrun De Smedt op zeven en Bernard Godefroit op acht. De laatste naam verrast aangezien dochter Marike momenteel voor N-VA in de gemeenteraad zetelt. Volgens Lede Vlaams en Zinvol zal die echter eerstdaags N-VA verlaten. Lijstduwer is ex-directeur van het Woon- en zorgcentrum van Lede Joris Van Der Linden.

