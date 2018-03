'Durven of doen' in het theater 08 maart 2018

Dankzij 'Vooruit met de geit, Lede en zijn preventiebeleid' kunnen jongeren vanaf 12 jaar morgenavond gratis genieten van een multimediale theatervoorstelling in GC De Volkskring in de Kasteeldreef. Van 19 tot 22.30 uur wordt in een ludieke en leuk theaterstuk het verhaal van Joppe's ervaringen verteld. Stand-upcomedy en sociale media, weddenschappen en alcohol. Hoe ver kan een spelletje 'durven of doen' gaan? (KMJ)