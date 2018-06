'De Kleine(n) van Mere' is nu ook een biertje 23 juni 2018

02u46 0

Na het succes van de 'Saison de Lucien' draagt Bart De Wolf van brouwerij Basanina uit Smetlede een nieuw bier op aan wielerlegende Lucien Van Impe. "De flessen van 75 centiliter van de Saison waren niet zo handig voor de horeca. Daarom vul ik dit nieuwe bier in flesjes van 33 centiliter", vertelt de brouwer. 'De kleinen van Mere' verwijst daardoor niet langer alleen naar de wielrenner en diens geboortedorp. "Mijn 'Kleinen' is een zomerse dorstlesser met 6,5% alcohol geworden. Iets minder straf dan de grote voorganger. Die blijf ik overigens brouwen." Gelijktijdig wordt een bierkaasbolletje van 650 gram gelanceerd. Kaasspecialist De Vierhoekhoeve uit Gijzenzele bereidt die met de 'Saison de Lucien' op ambachtelijke wijze. Samen met Lucien Van Impe het nieuwe bier en de kaas proeven, kan nu zondag tussen 11 en 20 uur in de brouwerij, Kapellenhoek 30 in Smetlede. (KMJ)